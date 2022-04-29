Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которую травят в сети из-за “эмиграции”: “Началась охота на ведьм”

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которая уехала из России в Израиль на фоне военной спецоперации РФ на Украине. После отъезда Пугачевой и ее супруга Максима Галкина многие начали подозревать их в эмиграции из России и критиковать, называя предателями. Пресняков поддержал свою бывшую тещу (ранее артист был женат на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте) в этой ситуации.

Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы ни глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше, — сказал он в беседе с “Комсомольской правдой”.

Ранее Максима Галкина в прямом эфире резко раскритиковала Маргарита Симоньян, которая заявила, что он не имеет право критиковать российское правительство, и привела в качестве аргумента личную жизнь артиста, о которой он якобы лжет.

Максим Галкин столкнулся с критикой после того, как резко высказался против военной спецоперации РФ на Украине и осудил действия российского правительства. После этого его “отменили” в России: актер остался без концертов, рекламу с его участием запретили на федеральных каналах, а на Первом канале ему нашли замену. Новую работу Галкин нашел в Израиле — ранее он объявил о концертном туре по израильским городам, а сегодня вышел на связь со своими поклонниками в инстаграме* и рассказал, что все билеты на его концерты уже проданы.

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