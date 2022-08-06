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Владимир Пресняков рассказал, какой была Орбакайте во время их знакомства

Владимир Пресняков рассказал, какой была Орбакайте во время их знакомства
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Владимир Пресняков вспомнил, как познакомился с певицей Кристиной Орбакайте.

В новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Пресняков рассказал, что об Орбакайте рассказала ее звездная мать Алла Пугачева. Именно Примадонна призналась, что ее дочь в нем заинтересована.

«И потом приходит Кристи, и я уже знал, что она мной интересуется. Настолько все было хрустально в отношениях. Меня поражала ее скромность, воспитанность, балтийская сдержанность», — сказал Пресняков.

Музыкант признался, что они практически сразу влюбились друг в друга. Пресняков долго не мог поверить, что девушка из такой известной семьи настолько скромная и обаятельная.

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RusNewsToday24
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