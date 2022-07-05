Владимир Кубышко назначен на должность заместителя главы МВД России

Напомним, до назначения на новую должность Кубышко занимал пост главы департамента государственной службы и кадров.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции», — отмечается в президентском указе.

Указом российского лидера Владимира Путина заместителем главы МВД России был назначен Владимир Кубышко. Соответствующий документ в понедельник появился на официальном интернет-портале правовой информации.