Владимир Быстров рассказал, почему в матче легенд сыграл за «Зенит»

Российский футболист Владимир Быстров объяснил, почему выбрал команду футбольного клуба «Зенит», а не «Спартака» в матче легенд.
По словам экс-игрока «Зенита» и «Спартака», форму сине-бело-голубых на матче легенд он выбрал из ностальгических чувств. Противостояние двух команд прошло на стадионе «Петровский», а Быстров считает себя воспитанником питерского футбола.
«Были шутки, конечно, насчет того, что первый тайм Быстров сыграет за “Зенит”, второй – за “Спартак”. Но хватит, если честно, потрясений и для болельщиков, и для меня», – сказал футболист в беседе с «Петербургским дневником».
Стоит отметить, что матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. Счет открыл полузащитник Роман Широков на 25-й минуте. Второй гол на 50-й минуте забил Александр Кержаков.