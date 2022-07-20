Владельцы Tesla и других электромобилей перепродают их на фоне дефицита. Многие готовы платить на десятки тысяч долларов больше

Многие покупатели Tesla ждут поставок электромобилей несколько месяцев из-за высокого спроса, усугубляемого инфляцией и продолжающейся нехваткой полупроводников. Некоторые владельцы Tesla увидели возможность в нынешних рыночных условиях и решили извлечь из этого выгоду.

Как сообщает Los Angeles Times, некоторые владельцы Tesla в Лос-Анджелесе поняли, что могут заработать, перепродавая свои электромобили. 33-летний автомобильный энтузиаст подробно описал изданию процесс, в том числе медленное увеличение прибыли с каждой новой проданной Tesla.

Деннис Ван сказал, что потерял деньги при первой попытке перепродать Tesla, прежде чем заработать 4000 долларов на втором автомобилей и 7000 долларов — на третьем. Этот процесс мало чем отличается от перепродажи имущества или билетов на концерты.

«В настоящее время у меня есть Model S, которую я, вероятно, собираюсь продать в течение следующих трех месяцев, в ожидании выхода на рынок, — объясняет Ван. — Кроме того, я заказал Model Y и Model X».





Таких людей много, при этом некоторые покупатели готовы платить десятки тысяч долларов сверх розничных цен. Например, один человек пытался продать GMC Hummer EV1 2022 года за 220 000 долларов, в то время как автомобиль продается всего за 105 000 долларов у автопроизводителя. Пикапы Rivian R1T EV предлагаются по цене от 123 000 до 220 000 долларов, что значительно превышает цену автопроизводителя в 67 500 долларов, указанную на его веб-сайте.

Эдди Грибуст, занимающийся поставками Mercedes-Benz Sprinter, продал свою Tesla Model Y, на которой он и его семья ездили девять месяцев. Сообщается, что Грибуст заработал на продаже 5000 долларов, и покупатель прилетел к нему в Бойсе, штат Айдахо, из Лас-Вегаса, штат Невада, чтобы забрать электромобиль.