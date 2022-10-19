Владельцы карт «Мир» получат доступ к аналогу Apple Pay и Google Pay

«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты “Мир” сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — говорится в публикации.