Владельцы карт «Мир» получат доступ к аналогу Apple Pay и Google Pay

Эквивалент сервисов Apple Pay и Google Pay для карт системы «Мир» скоро появится в России, сообщает издание «ФедералПресс».
Технический релиз об аналоге средства оплаты будет опубликован 25 октября. Позднее его функционал станет доступен клиентам в каждом банке страны.
«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты “Мир” сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — говорится в публикации.
Нововведение поддержали и представители Центробанка РФ. Сотрудники финансового регулятора отметили, что эквивалент Apple Pay и Google Pay позволит россиянам вновь использовать свои гаджеты для расчетов за товары и услуги.