Новости0

Владельцы бросили кота в аэропорту Орска из-за нежелания оплачивать перелет

Владельцы бросили кота в аэропорту Орска из-за нежелания оплачивать перелет
pxhere.com

Семья россиян бросила кота в аэропорту Орска, так как хозяева не хотели покупать питомцу отдельный билет. Животное обнаружили сотрудники учреждения.

Сообщается, что путешественники приехали из Оренбурга в Орск, чтобы совершить перелет в Санкт-Петербург. Члены семьи не позаботились о билете для своего питомца. Однако они не захотели приобретать его на месте.

«Им сотрудники аэропорта назвали какую-то сумму, платить они не захотели. Ну и все, открыли переноску и выпустили его», — цитирует издание Prooren слова сотрудника авиагавани.

Животное приютили в служебном помещении службы безопасности аэропорта. После шумихи в СМИ кот обрел новую семью.

аэропорт кот орск
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.