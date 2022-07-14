Владельцы бросили кота в аэропорту Орска из-за нежелания оплачивать перелет

Семья россиян бросила кота в аэропорту Орска, так как хозяева не хотели покупать питомцу отдельный билет. Животное обнаружили сотрудники учреждения.
Сообщается, что путешественники приехали из Оренбурга в Орск, чтобы совершить перелет в Санкт-Петербург. Члены семьи не позаботились о билете для своего питомца. Однако они не захотели приобретать его на месте.
«Им сотрудники аэропорта назвали какую-то сумму, платить они не захотели. Ну и все, открыли переноску и выпустили его», — цитирует издание Prooren слова сотрудника авиагавани.
Животное приютили в служебном помещении службы безопасности аэропорта. После шумихи в СМИ кот обрел новую семью.