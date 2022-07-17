Владельцы автомобилей BMW могут начать взламывать ПО своих автомобилей из-за подогрева сидений

Автоэксперты американского издания Carscoops полагают, что платная подписка на подогрев сидений в автомобилях BMW может побудить владельцев взламывать программное обеспечение своих автомобилей, чтобы получить эту функцию бесплатно.





Прежде владельцы автомобилей BMW уже занимались взломом электронного блока управления (ECU), чтобы без платы получить некоторые функции, которые баварский автопроизводитель вводил по подписке. Так, к примеру, некоторые владельцы вносили изменение в программное обеспечение после того, как в 2018 году BMW предложила платить 80 долларов в год за интерфейс Apple CarPlay. Позже автопроизводитель изменил условия подписки, предложив получить функцию в пользование на 20 лет за 300 долларов.

Отмечается, что многие владельцы машин BMW взламывают электронные системы автомобилей, чтобы использовать некоторые скрытые функции. Впрочем, по словам экспертов, пока они не встречали сообщений о взломе мультимедийной системы iDrive 8 ради активации подогрева сидений.

О том, что BMW ввела подписку на подогрев сидений и руля, стало известно в начале недели. Например, стоимость подогрева сидений составляет 18 долларов в месяц, подписка на эту опцию на год обойдется в 180 долларов.