Новости0

Владельцам Tesla запретили заезжать на территорию полицейских объектов Берлина

Владельцам Tesla запретили заезжать на территорию полицейских объектов Берлина
pexels.com

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезжать на часть своих объектов из-за системы видеорегистрации, которая постоянно фиксирует пространство вокруг автомобиля вне зависимости от происходящего. Эти данные передаются на серверы в Нидерландах и хранятся там на протяжении длительного времени.

Собственники машин не знают, как в дальнейшем обрабатывается эта информация. Поскольку Tesla может передавать материалы третьим лицам, было принято решение запретить транспортным средствам передвигаться по территориям, принадлежащим полиции.

В прошлом месяце Илон Маск заявил, что через год автомобили Tesla смогут ездить без водителя, сообщал телеканал «360».

tesla берлин полиция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.