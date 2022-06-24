Владельцам Tesla запретили заезжать на территорию полицейских объектов Берлина

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезжать на часть своих объектов из-за системы видеорегистрации, которая постоянно фиксирует пространство вокруг автомобиля вне зависимости от происходящего. Эти данные передаются на серверы в Нидерландах и хранятся там на протяжении длительного времени.
Собственники машин не знают, как в дальнейшем обрабатывается эта информация. Поскольку Tesla может передавать материалы третьим лицам, было принято решение запретить транспортным средствам передвигаться по территориям, принадлежащим полиции.
В прошлом месяце Илон Маск заявил, что через год автомобили Tesla смогут ездить без водителя, сообщал телеканал «360».