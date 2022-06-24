Владельцам Tesla запретили заезжать на территорию полицейских объектов Берлина

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезжать на часть своих объектов из-за системы видеорегистрации, которая постоянно фиксирует пространство вокруг автомобиля вне зависимости от происходящего. Эти данные передаются на серверы в Нидерландах и хранятся там на протяжении длительного времени.