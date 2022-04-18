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    Владелица аптеки и ее знакомая попали под статью за незаконный сбыт лекарств на Кубани

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    В Краснодаре правоохранители расследуют уголовное дело двух
    местных жительниц, одна из которых является индивидуальной
    предпринимательницей. Женщины попали по статью за незаконный сбыт незарегистрированного
    в России лекарства, передает пресс-служба краевого СК.

    Следователи установили, что в июле прошлого года владелица
    краснодарской аптеки купила 39 упаковок препарата, незарегистрированный в РФ. Для
    реализации лекарства она привлекла свою знакомую фармацевта. Женщина
    распространила информацию о возможности такой покупки, чем привлекла внимание
    правоохранителей.

    В конце января текущего года в аптеку под видом покупателя
    пришел оперативник, которому владелица продала две упаковки препарата на 110
    тысяч рублей. После этого предпринимательница и ее сообщница были задержаны.

    В отношении них было возбуждено уголовное дело по пункту «а»
    части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и
    незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАДов).
    Пока обвинение предъявлено только владелице аптеки.

    В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранткам
    меры пресечения. Расследование продолжается.

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