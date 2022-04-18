Владелица аптеки и ее знакомая попали под статью за незаконный сбыт лекарств на Кубани

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В Краснодаре правоохранители расследуют уголовное дело двух
местных жительниц, одна из которых является индивидуальной
предпринимательницей. Женщины попали по статью за незаконный сбыт незарегистрированного
в России лекарства, передает пресс-служба краевого СК.
Следователи установили, что в июле прошлого года владелица
краснодарской аптеки купила 39 упаковок препарата, незарегистрированный в РФ. Для
реализации лекарства она привлекла свою знакомую фармацевта. Женщина
распространила информацию о возможности такой покупки, чем привлекла внимание
правоохранителей.
В конце января текущего года в аптеку под видом покупателя
пришел оперативник, которому владелица продала две упаковки препарата на 110
тысяч рублей. После этого предпринимательница и ее сообщница были задержаны.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по пункту «а»
части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАДов).
Пока обвинение предъявлено только владелице аптеки.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранткам
меры пресечения. Расследование продолжается.