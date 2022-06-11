Владелец McDonald's: российская сеть планирует открывать до 80 ресторанов в неделю

Бизнесмен Александр Говор приобрел российский бизнес McDonald’s. По его словам, сеть заведений собирается открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю.
Предприниматель заявил, что 12 июня сеть открывает 15 ресторанов. После этого планируется открытие еще до 50 заведений в течение недели по Москве и Московской области. Каждую неделю сеть будет открывать от 50 до 80 кафе. Говор рассказал об этом во время беседы с телеканалом «Россия-24».
По мнению предпринимателя, в течение полутора-двух месяцев будут открыты все 850 ресторанов. Кафе сначала примут клиентов в Москве и Московской области, а потом на Дальнем Востоке и Урале, а также в Сибири.
Сотрудники McDonald’s ранее начали убирать логотипы бренда. Работники для этого используют болгарки, передает телеканал «360».