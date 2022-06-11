Владелец McDonald's: российская сеть планирует открывать до 80 ресторанов в неделю

Предприниматель заявил, что 12 июня сеть открывает 15 ресторанов. После этого планируется открытие еще до 50 заведений в течение недели по Москве и Московской области. Каждую неделю сеть будет открывать от 50 до 80 кафе. Говор рассказал об этом во время беседы с телеканалом «Россия-24».