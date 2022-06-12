Владелец катера наехал на купавшихся в Волге женщин под Саратовом

Две женщины пострадали в результате наезда катера в акватории Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России.
По данным следователей, поздно ночью 34-летний владелец катера, не имея прав на управление маломерным судном, совершил наезд на двух женщин, которые купались в Волге. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее спасатели пришли на помощь тонущему в Москве‑реке мужчине, передавало РИАМО.