Владелец элитного автомобиля напал на водителя эвакуатора в Екатеринбурге

Оператор попытался остановить их. Тогда один из агрессоров несколько раз ударил его и провел удушающий прием. Пострадавший обратился в полицию. Также ему потребовалась медицинская помощь. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.