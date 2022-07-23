Владелец элитного автомобиля напал на водителя эвакуатора в Екатеринбурге

Правоохранители проводят проверку по факту нападения владельца машины Volkswagen Touareg на водителя эвакуатора. Об этом сообщает E1.RU.
Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Воеводина. Там сотрудники ГИБДД заметили неправильно припаркованную элитную иномарку. Был составлен протокол, а автомобиль решили перевезти.
В этот момент на место подошли владельцы транспортного средства. Они потребовал вернуть машину, после чего принялись сами управлять манипулятором.
Оператор попытался остановить их. Тогда один из агрессоров несколько раз ударил его и провел удушающий прием. Пострадавший обратился в полицию. Также ему потребовалась медицинская помощь. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Карелии подросток до смерти избил пенсионера и угнал его автомобиль, передает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело.