Владелец дома отдыха рассказал в подробностях о купели, в которой утонула петербурженка

Недалеко от места трагедии было оборудована безопасная прорубь для омовения, но мать двоих детей решила нырнуть в середине реки, рассказал владелец дома отдыха, недалеко от которого произошел инцидент, пишут «Невские Новости».

Петербурженку унесло под лед во время крещенских купаний на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленобласти 19 января. Женщина нырнула в прорубь, но не смогла справиться с течением. Спасатели сразу же начали поиски, но обнаружили тело женщины только сегодня, 28 января.

Владелец дома отдыха неподалеку от проруби и знакомый семьи рассказал, что совсем недалеко было оборудовано безопасное место для купания, но женщина предпочла опасную самодельную прорубь.

«У меня возле берега фундаментальные мостки, с перилами и ступеньками до самого дна, безопасно. Можно было аккуратно спуститься по лесенке и окунуться, а можно было пойти на середину реки, где сильное течение, вырубить прорубь и нырнуть туда», — сообщил изданию владелец дома отдыха.

Женщина утонула на глазах мужа и детей. Убитый горем супруг помогал спасателям в поисках тела жены.

загрузка...