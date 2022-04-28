Владельцам консолей без оптических приводов не повезло. В России резко взлетел спрос на коробочные версии игр для Xbox, PlayStation и Nintendo

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Как сообщает РБК, в России взлетел спрос на коробочные версии игр для приставок Xbox, PlayStation и Nintendo.

В течение первого квартала в различных торговых сетях продажи коробочных версий игр для приставок увеличились на 80-95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом игры за последний год существенно подорожали. В отдельные недели при росте продаж на 270% выручка выросла на 460%. Также заметно увеличились продажи физических карт оплаты подписки PlayStation Plus.

Такой взлет продаж коробочных версий игр связывают с тем, что онлайн-магазины производителей приставок PlayStation, Xbox и Nintendo ограничили работу для российских клиентов после начала военной операции на Украине.





В этой ситуации не очень повезло тем поклонникам консольных игр, которые выбрали версии приставок без оптических приводов. Такие консоли поддерживают воспроизведение только цифровых версий игр.

Считается, что такой ажиотаж достаточно быстро схлынет, а имеющихся на складах запасов коробочных версий игр хватит еще на несколько месяцев. В перспективе участники рынка рассчитывают на серый импорт, то есть возможности ввозить в страну товары иностранного производства без согласия правообладателей.