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ВКС РФ за сутки ликвидировали над Донбассом два украинских штурмовика Су-25

ВКС РФ за сутки ликвидировали над Донбассом два украинских штурмовика Су-25
Минобороны Украины

Российские истребители за сутки подбили два штурмовика Су-25 ВВС Украины и нанесли ракетный удар по трем пунктам управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в Донбассе и последовательно зачищают территорию республики от военных объектов украинской армии. ВКС РФ за сутки поразили не менее 25 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

«В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения», — сообщил Конашенков.

Истребительной авиацией было подбито два самолета Су-25 воздушных сил Украины над населенными пунктами Райгородок и Черкасское в ДНР.

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