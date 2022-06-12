ВКС РФ за сутки ликвидировали над Донбассом два украинских штурмовика Су-25

Российские истребители за сутки подбили два штурмовика Су-25 ВВС Украины и нанесли ракетный удар по трем пунктам управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в Донбассе и последовательно зачищают территорию республики от военных объектов украинской армии. ВКС РФ за сутки поразили не менее 25 районов сосредоточения живой силы и техники противника.
«В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения», — сообщил Конашенков.
Истребительной авиацией было подбито два самолета Су-25 воздушных сил Украины над населенными пунктами Райгородок и Черкасское в ДНР.