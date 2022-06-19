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ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожили четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ

ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожили четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские войска за минувшие 24 часа в ходе спецоперации успешно поразили еще несколько военных объектов на территории Украины.

В военном ведомстве РФ заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Донбассе. Кроме того, была выведена из строя пусковая установка комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М1» в районе Северска.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли высокоточные удары по эшелону с военнослужащими и техникой украинской армии под Днепропетровском.

ВКС РФ Вооружение ВСУ склад
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