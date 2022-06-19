ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожили четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ

Российские войска за минувшие 24 часа в ходе спецоперации успешно поразили еще несколько военных объектов на территории Украины.
В военном ведомстве РФ заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Донбассе. Кроме того, была выведена из строя пусковая установка комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М1» в районе Северска.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли высокоточные удары по эшелону с военнослужащими и техникой украинской армии под Днепропетровском.