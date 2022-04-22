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    ВКС РФ за ночь уничтожили высокоточными ракетами три военных объекта на территории Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВКС РФ за ночь уничтожили высокоточными ракетами три военных объекта на территории Украины

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    Воздушно-космические силы РФ с применением высокоточных ракет
    за ночь нанесли удары по трем военным объектам украинской армии, сообщает
    Министерство обороны России.

    Согласно информации военного ведомства, в результате был уничтожен
    украинский ЗРК С-300 в районе населенного пункта Новоселка. Поражены командный
    пункт и места скопления боевой техники и личного состава вблизи Александровки —
    уничтожено около 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники. Кроме того,
    высокоточной ракетой класса «воздух — воздух» был сбит беспилотник ВСУ.

    Также ракетные войска и артиллерийские подразделения ВС РФ
    нанесли удары по девяти складам ГСМ и 1221 опорному пункту украинской армии.

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