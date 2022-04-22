ВКС РФ за ночь уничтожили высокоточными ракетами три военных объекта на территории Украины

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Воздушно-космические силы РФ с применением высокоточных ракет
за ночь нанесли удары по трем военным объектам украинской армии, сообщает
Министерство обороны России.
Согласно информации военного ведомства, в результате был уничтожен
украинский ЗРК С-300 в районе населенного пункта Новоселка. Поражены командный
пункт и места скопления боевой техники и личного состава вблизи Александровки —
уничтожено около 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники. Кроме того,
высокоточной ракетой класса «воздух — воздух» был сбит беспилотник ВСУ.
Также ракетные войска и артиллерийские подразделения ВС РФ
нанесли удары по девяти складам ГСМ и 1221 опорному пункту украинской армии.
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