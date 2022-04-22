ВКС РФ за ночь уничтожили высокоточными ракетами три военных объекта на территории Украины

Согласно информации военного ведомства, в результате был уничтожен

украинский ЗРК С-300 в районе населенного пункта Новоселка. Поражены командный

пункт и места скопления боевой техники и личного состава вблизи Александровки —

уничтожено около 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники. Кроме того,

высокоточной ракетой класса «воздух — воздух» был сбит беспилотник ВСУ.