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Воздушно-космические
силы России в ходе спецоперации за ночь уничтожили 11 военных объектов Украины.
Об этом на
брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь
Конашенков.
«В
течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены
11 военных объектов Украины», — сказал Конашенков.
В
результате атак противники понесли потери в 25 единиц бронетехники и
автомобилей, а также до двух рот личного состава. Кроме того, в районе
населенного пункта Червонное были уничтожены три склада с
ракетно-артиллерийским вооружением.
Россия с
24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации Украины. ВС РФ
действуют с целью защитить мирных граждан Донбасса от геноцида киевских
властей.
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