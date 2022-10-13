ВКС РФ ликвидировали штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» в Запорожье

Вооруженные силы РФ ликвидировали штаб националистического формирования «Правый сектор»** (запрещен в РФ) и узел связи «Азова»** (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в районе Запорожья, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ нанесла высокоточные удары по штабу «Правого сектора»*, уничтожив его, и по узлу связи «Азова»*. При этом было уничтожено несколько пунктов дислокации иностранных наемников.
ВС РФ 12 октября поразили пункты управления Вооруженных сил Украины в ДНР, Днепропетровской области, а также в Запорожье. Об этом также в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.
* — запрещен в РФ
** — признан террористической организацией и запрещен в России
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация