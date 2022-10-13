ВКС РФ ликвидировали штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» в Запорожье

Конашенков отметил, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ нанесла высокоточные удары по штабу «Правого сектора»*, уничтожив его, и по узлу связи «Азова»*. При этом было уничтожено несколько пунктов дислокации иностранных наемников.