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ВКС РФ ликвидировали штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» в Запорожье

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы РФ ликвидировали штаб националистического формирования «Правый сектор»** (запрещен в РФ) и узел связи «Азова»** (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в районе Запорожья, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ нанесла высокоточные удары по штабу «Правого сектора»*, уничтожив его, и по узлу связи «Азова»*. При этом было уничтожено несколько пунктов дислокации иностранных наемников.

ВС РФ 12 октября поразили пункты управления Вооруженных сил Украины в ДНР, Днепропетровской области, а также в Запорожье. Об этом также в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

* — запрещен в РФ

** — признан террористической организацией и запрещен в России

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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