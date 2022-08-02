ВКС РФ ликвидировали более 50 солдат ВСУ на позициях у Марьинки в ДНР

Ранее также сообщалось об авиаударе ВКС РФ по базе иностранных наемников в Николаевской области.

Вооруженные силы Украины потеряли более 50 солдат в результате удара российской авиации по расположениям противника в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.