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ВКС РФ ликвидировали более 50 солдат ВСУ на позициях у Марьинки в ДНР

ВКС РФ ликвидировали более 50 солдат ВСУ на позициях у Марьинки в ДНР
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины потеряли более 50 солдат в результате удара российской авиации по расположениям противника в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, Воздушно-космические силы России атаковали позиции второго батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.

«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов второго батальона данного соединения», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось об авиаударе ВКС РФ по базе иностранных наемников в Николаевской области.

ВКС РФ ВСУ ДНР Донбасс спецоперация Украина
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