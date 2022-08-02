ВКС РФ ликвидировали более 50 солдат ВСУ на позициях у Марьинки в ДНР

Вооруженные силы Украины потеряли более 50 солдат в результате удара российской авиации по расположениям противника в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, Воздушно-космические силы России атаковали позиции второго батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.
«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов второго батальона данного соединения», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось об авиаударе ВКС РФ по базе иностранных наемников в Николаевской области.