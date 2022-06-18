«ВКонтакте» запустит виртуальные аватары пользователей Vmoji

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной “ВКонтакте”. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение», — заявил Тоболь.