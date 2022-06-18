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«ВКонтакте» запустит виртуальные аватары пользователей Vmoji

«ВКонтакте» запустит виртуальные аватары пользователей Vmoji
wikipedia.org / public domain

Социальная сеть «ВКонтакте» готовится запустить виртуальные аватары пользователей Vmoji. Они будут доступны внутри сервисов портала и за его пределами. 

Данной информацией поделился технический директор корпорации Александр Тоболь в интервью для телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что новинка будет работать с помощью технологий распознания лиц. 

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной “ВКонтакте”. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение», — заявил Тоболь. 

Vmoji начнет работать уже в ближайшем будущем. Точные сроки запуска данной опции пока не уточняются.

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