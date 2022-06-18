ВКонтакте движется в сторону метавселенной. В социальной сети появятся виртуальные аватары пользователей как инструмент внутрисетевой самореализации

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



ВКонтакте в ближайшее время запустит виртуальные аватары пользователей, которые будут доступны внутри сервисов социальной сети и за пределами ВКонтакте другим сервисам, входящим в экосистему VK. Об этом в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.





«Если понимать, что мы окажемся через какое-то время в виртуальном мире, мы в это верим, то для нас понятно, что без вашего виртуального аватара, без некоторого вашего виртуального представления в мире внутри всех сервисов ВКонтакте никуда, поэтому мы в ближайшее время запустим ваш виртуальный аватар, который будет доступен внутри сервисов ВКонтакте и будет доступен за пределами другим сервисам, которые работают на нашей экосистеме», — заявил Тоболь.

Он пояснил, что появление виртуальных аватаров пользователей связано с тем, что люди стали больше времени проводить в виртуальном мире.

«Когда мы общаемся с друзьями, это время у нас в день растет. И нам необходимы инструменты самооптимизации, самореализации, эстетики. Многие покупают капсульные коллекции кроссовок в реальном мире, а кто-то уже покупает в виртуальном мире капсульные коллекции кроссовок, которые принадлежат только им. И мы хотим такой инструмент самореализации предоставить нашим пользователям, мы в первую очередь двигаемся в этом направлении», — добавил Тоболь.