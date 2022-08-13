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Визы сотрудников «Известий» признали недействительными

Визы сотрудников «Известий» признали недействительными
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Журналистов «Известий» ранее задержали в Эстонии на пути к Таллину. После разбирательств с миграционной службой визы сотрудников были аннулированы.

Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у журналистов изъяли телефоны без объяснения причин. Въезд в страны Евросоюза им теперь запрещен на три года.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — говорится в документе.

Связь с журналистами поддерживало российское посольство. В отделение полиции к ним прибыл сотрудник консульства. Ксению и Дмитрия уже отпустили.

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