Визы сотрудников «Известий» признали недействительными

Журналистов «Известий» ранее задержали в Эстонии на пути к Таллину. После разбирательств с миграционной службой визы сотрудников были аннулированы.
Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев находились в Эстонии в качестве туристов. При задержании у журналистов изъяли телефоны без объяснения причин. Въезд в страны Евросоюза им теперь запрещен на три года.
«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — говорится в документе.
Связь с журналистами поддерживало российское посольство. В отделение полиции к ним прибыл сотрудник консульства. Ксению и Дмитрия уже отпустили.