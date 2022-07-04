Визит к логопеду: когда нужно показать ребенка в первый раз?

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Для многих родителей и даже других специалистов логопед – это тот, кто занимается только проблемами речи. Такое непонимание профессии логопеда означает, что большое количество детей все опаздывают для своего первого визита. Между тем у логопедов есть свои специализации. Некоторые из них имеют дело с людьми с нарушениями беглости речи, другая группа занимается взрослыми пациентами с различными типами дисфункций центральной нервной системы. Также есть специалисты по поддержке речи и общения людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Сурдологи лечат пациентов с нарушениями слуха, предлагают поддержку взрослым, обучая их правильной дикции или передаче голоса. Наконец, есть специалисты по раннему вмешательству, которые заботятся и поддерживают самых маленьких детей.Специалист по раннему вмешательству уже работает с новорожденными и младенцами, а также с детьми до трех лет. Он проводит профессиональную диагностику такого маленького ребенка, улучшает его пищеварительные функции и, конечно же, стимулирует развитие речи. К логопедам этой специализации очень часто обращаются родители недоношенных детей с перинатальным анамнезом, которые подвержены риску поражения нервной системы. Их пациенты – это дети, которые не могут справиться с кормлением грудью, а на более позднем этапе – не умеют кусать, жевать или пить из чашки. С точки зрения логопеда, эти навыки необходимы для развития речи.Лучше отреагировать раньшеКогда родители спрашивают, не спешат ли они впервые к логопеду, ответ один – никогда не рано. Консультация логопеда может быть использована на всех этапах речевого развития ребенка.К сожалению, большую группу родителей иногда успокаивают их родственники, друзья и даже педиатры. Родители слышат, что мальчики позже говорят, что ребенок, вероятно, заговорит, когда пойдет в детский сад, – это нормально. Давать такие советы очень безответственно. Только тщательное перинатальное собеседование, изучение истории ребенка, условий жизни и хода его психомоторного развития на сегодняшний день и, прежде всего, посещение ребенка, позволяет специалисту успокоить родителя или установить соответствующий терапевтический путь. Очень часто на столь раннем этапе необходимы дополнительные анализы и консультации специалистов. Физиотерапевт, терапевт по сенсорной интеграции, невролог, ЛОР – иногда этот список может быть очень длинным. Логопеды, иногда первыми предполагают, что помощь и поддержка физиотерапевта были бы полезны, потому что их беспокоит положение или распределение мышечного тонуса ребенка. Они заметят чрезмерные реакции на сенсорные стимулы и поэтому направят к терапевту, имеющего дело с нарушениями сенсорной обработки. Цель дополнительных тестов – исключить или подтвердить опасения логопеда и убедиться, что ребенок передан на руки соответствующему специалисту. Помощь самым маленькимМногие родители часто задаются вопросом: «Что может сделать логопед с таким маленьким ребенком? В конце концов, он еще не говорит и, более того, не сотрудничает ». Логопед раннего вмешательства может улучшить артикуляционный аппарат у такого маленького ребенка, может оценить, как ребенок принимает пищу, и поддержать развитие его пищеварительных функций. Он также оценивает характер дыхания маленького пациента; если дыхательные пути ненормальны, он попросит дополнительную консультацию, чтобы найти причину состояния. В игровой форме он также стимулирует развитие речи. Обычно занятия проходят на полу, а терапевтические взаимодействия направлены на то, чтобы следить за ребенком, но благодаря этому дети готовы участвовать в предлагаемых играх или занятиях и, к удивлению родителей, действительно «сотрудничают».Будет намного лучше, если родитель успокоится на столь раннем этапе и перестанет беспокоиться о том, идет ли развитие его ребенка. Потому что, хотя говорится, что каждый ребенок развивается в своем индивидуальном темпе, существуют определенные детерминанты развития, и не всегда имеет смысл ждать «этого» времени. Гораздо лучше знать: «Я сделал все, что мог», чем спустя годы винить себя в том, что время упущено.



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