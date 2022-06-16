Визит европейских лидеров на Украину напомнил Захаровой начало анекдота о немце, французе и итальянце

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня. Об этом стало известно несколько дней назад из сообщения итальянской прессы. Как отметили журналисты, совместный визит приурочен к саммиту «Большой семерки», который состоится в конце июня. Официальных комментариев из Парижа, Рима или Берлина не поступало.