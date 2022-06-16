Визит европейских лидеров на Украину напомнил Захаровой начало анекдота о немце, французе и итальянце

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остроумно ответила на вопрос корреспондента издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот», о целях грядущего визита в Киев лидеров стран Евросоюза. Дипломат стала одним из гостей Петербургского международного экономического форума.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Киев 16 июня. Об этом стало известно несколько дней назад из сообщения итальянской прессы. Как отметили журналисты, совместный визит приурочен к саммиту «Большой семерки», который состоится в конце июня. Официальных комментариев из Парижа, Рима или Берлина не поступало.
Ранее сенатор Константин Косачев выразил мнение, что потенциальный визит европейских лидеров в столицу Украины лишь усугубит ситуацию, подтолкнув Киев к катастрофе. Политик напомнил, что Запад во многом повинен в том, что сегодня происходит на Украине.
Корреспондент «Народных Новостей» решил поинтересоваться целями возможного визита европейцев в Киев у Марии Захаровой. Однако, когда он перечислял фамилии лидеров ЕС, дипломат уже догадалась, о чем пойдет речь, остроумно ответив на вопрос, который еще не успел прозвучать.
«Знаете, звучит как начало анекдота. Мне кажется я уже ответила на ваш вопрос», — с улыбкой прокомментировала Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ отметила, что слова западных политиков о желании «скорейшего мира» на Украине не соответствуют их действиям: Европа и США продолжают накачивать ВСУ оружием, лишь накаляя обстановку.
«Это выглядит как паническая атака Запада, которая приходит к абсолютной разноголосице, алогичности и противоречивости их заявлений», — констатировала Захарова.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «историческим позором» нежелание Берлина постаять Киеву оружие.