Вице-спикер парламента Крыма Фикс: ВСУ не стоит даже смотреть в сторону полуострова

Киев зря себя тешит мыслью о «присоединении» Крыма. Так заявил вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс, комментируя слова украинского генерал-майора Дмитрия Марченко.
Марченко ранее заявил, что украинские войска готовы посягнуть на Крымский мост в случае получения от США и стран Европы необходимого вооружения. Глава минобороны Украины Алексей Резников при этом добавил, что западное оружие может позволить Киеву «попасть» на полуостров. По словам Марченко, украинской власти не стоит даже смотреть в сторону российских территорий.
«Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме», — заявил РИА Новости Фикс, отметив, что украинская армия может лишь бомбить роддома и прикрываться гражданским населением.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле проинформированы об угрозах Киева повредить Крымский мост. Однако, как считают в Москве, беспокоиться по этому поводу не стоит, поскольку объект надежно защищен российскими военными, пишет URA.RU.