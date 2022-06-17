Вице-спикер парламента Крыма Фикс: ВСУ не стоит даже смотреть в сторону полуострова

Марченко ранее заявил, что украинские войска готовы посягнуть на Крымский мост в случае получения от США и стран Европы необходимого вооружения. Глава минобороны Украины Алексей Резников при этом добавил, что западное оружие может позволить Киеву «попасть» на полуостров. По словам Марченко, украинской власти не стоит даже смотреть в сторону российских территорий.