Бывший украинский президент Петр Порошенко своим заявлением по Минским соглашениям подставил лидеров Франции, Германии и Италии в день их визита в Киев, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Экс-президент Украины Порошенко феноменально подставил немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона заявив, что Киев никогда не собирался выполнять минские договоренности, которые были подписаны главами Германии и Франции.
«Порошенко и Зеленский разрушили страну в угоду своим политическим амбициям. И это как никогда должно стать наконец-то ясным европейским лидерам, продолжающим садиться за один стол переговоров с Зеленским, бессмысленных и, судя по всему, безрезультативных», — цитирует ИА REGNUM вице-спикера Совета Федерации РФ.
Косачев считает, что Запад последние восемь лет ведет безответственную политику в отношении Украины, что приводит к плачевным результатам. Европейские страны несут ответственность за кризис на Украине и разбомбленный Донбасс, закрывая глаза на саботаж Украиной Минских соглашений.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.