Вице-спикер Косачев: Порошенко в Киеве феноменально подставил лидеров Германии, Франции и Италии

«Порошенко и Зеленский разрушили страну в угоду своим политическим амбициям. И это как никогда должно стать наконец-то ясным европейским лидерам, продолжающим садиться за один стол переговоров с Зеленским, бессмысленных и, судя по всему, безрезультативных», — цитирует ИА REGNUM вице-спикера Совета Федерации РФ.