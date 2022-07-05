Вице-спикер Госдумы Толстой объяснил, при каких условиях Россия продолжит работать в ПА ОБСЕ

«Россия готова работать в организации, которая называется “по безопасности и сотрудничеству”, но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны», — уточнил Толстой.