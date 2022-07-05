Вице-спикер Госдумы Толстой объяснил, при каких условиях Россия продолжит работать в ПА ОБСЕ

Последние годы Запад поставил своей целью придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность. В сторону Москвы допускалось оскорбительное и даже хамское поведение, что категорически неприемлемо, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
Недавно власти Великобритании отказали российской стороне участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи, которая проводится со 2 по 6 июля в Бирмингеме, поведал депутат.
«Россия готова работать в организации, которая называется “по безопасности и сотрудничеству”, но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны», — уточнил Толстой.
При дальнейшем соблюдении антироссийского курса страна вынуждена будет выйти из организации, уверен политик.