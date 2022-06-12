Вице-спикер ГД Толстой призвал переписать все вывески в России по-русски

В России нужно создать единое языковое пространство, чтобы граждане чувствовали себя дома, а все вывески необходимо переписать по-русски. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер ГД Петр Толстой.
По его словам, в России нужно создать «единое языковое пространство», чтобы «производство было отечественным, а не в оффшорах», дети «росли патриотами» и все граждане «чувствовали себя дома». России следует опираться на свой язык, подчеркнул Толстой.
«В России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами. Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ», – заявил депутат.
Свобода бизнеса, по мнению Толстого, идти вразрез с национальными интересами не может. Тем, кто заменить вывеску сразу не сможет, депутат пообещал «льготный период». Но тех, кто тех, кто не захочет этого дела, заставят, подчеркнул вице-спикер Госдумы.