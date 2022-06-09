Вице-премьер Сербии обрадовалась отмене визита Сергея Лаврова в Белград

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что Россия не должна была планировать визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, сообщает РИА Новости.
«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия — самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции», — заявила вице-премьер.
По словам политика, анонс визита главы МИД России уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. При этом, Михайлович обрадовалась переносу намеченного на 6–7 июня визита в Белград российского министра.
«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС», —отметила Михайлович.
Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрыв воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами».