Вице-премьер Сербии обрадовалась отмене визита Сергея Лаврова в Белград

«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия — самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции», — заявила вице-премьер.