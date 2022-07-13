Вице-премьер Румынии предрек тяжелейшую зиму для Европы за последние 60 лет

Вице-премьер Румынии Келемен Хунор оценил влияние украинского кризиса на предстоящую зиму.
По его словам, следующий отопительный сезон может стать для Евросоюза самым тяжелым за последние 60 лет. Станы объедения будут вынуждены заплатить высокую цену за введенные антироссийские ограничения.
«Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке и, если мы не будем покупать, то у нас, конечно, будет проблема», — сказал он.
Напомним, что темпы заполнения газовых хранилищ Евросоюза снизились вдвое. Ключевым фактором стала приостановка работы «Северного потока» для технического обслуживания.