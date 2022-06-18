Вице-премьер РФ Борисов назвал нарушением обязательств поставки советской техники на Украину

Западные страны, поставляющие на Украину военную технику советского производства, открыто нарушают взятые на себя обязательства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
В комментарии для «Интерфакса» государственный деятель напомнил, что договоренности запрещают передачу техники третьей стороне.
«Эти страны наглым образом нарушают все международные обязательства, потому что поставка вооружения обычно предусматривает запрет на передачу этой техники третьей стороне», — сказал Борисов.
На этом фоне он предупредил, что российские военные будут решительно реагировать на происходящее, уничтожая поставляемую на Украину советскую технику.