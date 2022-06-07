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Вице-премьер Голикова заявила о передаче объектов ПФР под лечебные стационары

Вице-премьер Голикова заявила о передаче объектов ПФР под лечебные стационары
пресс-служба общества «Знание»

Оставшиеся здания после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования будут переданы под лечебные стационары, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Все освободившиеся здания, которые останутся после объединения, отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Слова Голиковой привел глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — написал Хинштейн на своем канале в Telegram.

Объединение ПФР и ФСС может ускорить назначение выплат. Изменения также коснутся налогового законодательства, передает телеканал «360».

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