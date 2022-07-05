Вице-губернатор ХМАО Шипилов отреагировал на слова унижавшей русских жительницы Сургута

Резкую оценку действиям сургутянки Раи Мамедовой, которая оказалась в центре скандала из-за своих националистических высказываний, выразил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов.
Чиновник сравнил ее поступок и службу погибшего во время спецоперации Турала Вердиева Мирза оглы, который, как и сургутянка, является азербайджанцем по национальности.
«Оба одной национальности. Но такие разные. Один погиб, сражаясь за Россию, наш многонациональный народ, показывая нам пример. Другая — Россию и весь наш многонациональный народ ненавидит», — заявил Шипилов на своем канале в Telegram.
Многие россияне поддерживают военных, участвующих в специальной операции на Украине. Так, в Московской области был организован велопробег в знак солидарности с российскими военнослужащими, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».