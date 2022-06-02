Виталий Милонов в ходе визита в Донбасс побывал на батарее, работающей по позициям ВСУ

Депутат Виталий Милонов побывал на передовой, пишет ФАН. После взятия штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера» укрепрайона в Попасной здесь развернулось самое мощное наступление российских сил в Донбассе. В настоящее время передовые отряды РФ находятся под Бахмутом, в то время как с севера сюда стягиваются украинские военные, отступающие из Северодонецка и Лисичанска.