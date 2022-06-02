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Виталий Милонов в ходе визита в Донбасс побывал на батарее, работающей по позициям ВСУ

Виталий Милонов в ходе визита в Донбасс побывал на батарее, работающей по позициям ВСУ
Федеральное агентство новостей

Российский парламентарий Виталий Милонов в очередной раз съездил в Донбасс, где раздал гуманитарную помощь жителям прифронтового города Первомайск. Там сегодня находятся эвакуированные граждане Попасной и других населенных пунктов. 

Депутат Виталий Милонов побывал на передовой, пишет ФАН. После взятия штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера» укрепрайона в Попасной здесь развернулось самое мощное наступление российских сил в Донбассе. В настоящее время передовые отряды РФ находятся под Бахмутом, в то время как с севера сюда стягиваются украинские военные, отступающие из Северодонецка и Лисичанска.

Виталий Милонов также посетил батарею, работающую по позициям ВСУ. Там парламентарий не только побеседовал с российскими военными, но и попробовал себя в роли артиллериста. В итоге расчет уничтожил «Град» противника.

Донбасс милонов попасная
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