Виталий Милонов призвал Россию заявить о всесторонней военной и политической помощи Сербии

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что непризнанное Косово с легкостью нашло способ разжечь новый виток конфликта с Сербией. Со слов Милонова, косовары давно «мечтают уничтожить православных» на территории, которую заняли незаконно. По мнению депутата, Россия должна поддержать сербов.
Официальной причиной нового поворота многолетнего конфликта стал запрет на использование сербских документов и номерных знаков на территории Косово. Напряжение удалось отсрочить на месяц, но США всеми силами дают понять сербам, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Милонов, комментируя ситуацию на Балканах, заявил, что Россия обязана помочь сербам.
«Я уверен, Россия должна поддержать Сербию. Новый марш на Приштину, новые БТРы должны пойти туда. Мы должны заявить о всесторонней военной, экономической, политической поддержке сербов», — заявил депутат в новом выпуске авторской программы на ФАН.
Он убежден, что именно Москва не должна дать разгореться новому противостоянию. По его словам, на балканских территориях нет этнического конфликта.
Знаменитый марш-бросок российских военных на Приштину произошел в 1999 году. Целью операции было взятие под контроль аэропорта «Слатина».