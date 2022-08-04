Виталий Милонов призвал Россию заявить о всесторонней военной и политической помощи Сербии

Официальной причиной нового поворота многолетнего конфликта стал запрет на использование сербских документов и номерных знаков на территории Косово. Напряжение удалось отсрочить на месяц, но США всеми силами дают понять сербам, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Милонов, комментируя ситуацию на Балканах, заявил, что Россия обязана помочь сербам.