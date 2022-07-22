Виталий Гогунский явился на премьеру «Наследия» в компании звезды «Холостяка»

Как рассказали авторы StarHit, Гогунский некоторое время назад развелся с Ириной Маирко, а теперь удивил публику появлением с другой девушкой. Компанию актеру составила финалистка пятого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Никулина. Пара охотно позировала фотографам, приобнимая друг друга. Поклонникам остается только строить догадки, какие отношения связывают эту любопытную пару.