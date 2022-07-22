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Виталий Гогунский явился на премьеру «Наследия» в компании звезды «Холостяка»

Виталий Гогунский явился на премьеру «Наследия» в компании звезды «Холостяка»
globallookpress/Anatoly Lomohov

Премьера научно-фантастического сериала «Наследие» прошла 21 июля, мероприятие собрало большое количество звезд шоу-бизнеса, в том числе актер Виталий Гогунский, прибывший в сопровождении невероятно красивой блондинки.

Как рассказали авторы StarHit, Гогунский некоторое время назад развелся с Ириной Маирко, а теперь удивил публику появлением с другой девушкой. Компанию актеру составила финалистка пятого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Никулина. Пара охотно позировала фотографам, приобнимая друг друга. Поклонникам остается только строить догадки, какие отношения связывают эту любопытную пару.

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RusNewsToday24
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