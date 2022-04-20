Виталий Милонов заверил, что не прекратит ездить в Донбасс до окончания спецоперации РФ

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов побывал в Донецкой Народной Республике с гуманитарной миссией. Парламентарий рассказал о результатах своей поездки.
Милонов приехал в самую пострадавшую от рук украинских националистов зону — Горловку. Депутат встретился с мирными жителями, а также пообщался с пленным бойцом Вооруженных сил Украины. Парламентарий остался под большим впечатлением от того, в каком состоянии находится город. По его словам, от него практически ничего не осталось, так как украинские войска, покидая ранее занятые территории, разрушают все на своем пути.
Депутат заверил, что не прекратит ездить в Донбасс до окончания спецоперации РФ. Это необходимо делать, пока не будет восстановлена вся инфраструктура.
«Что можно, надо делать. Без этого никак. Каждая привезенная туда коробка с едой, с памперсами, со средствами гигиены для этих людей, у которых сейчас нет ничего, это на самом деле спасение», — рассказал Милонов во время большого специального репортажа ФАН.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Силы ВС РФ производят удары только по объектам военной инфраструктуры. Кроме того, российская сторона организует гуманитарные коридоры для мирного населения окруженных городов.