Виталий Милонов заверил, что не прекратит ездить в Донбасс до окончания спецоперации РФ

«Что можно, надо делать. Без этого никак. Каждая привезенная туда коробка с едой, с памперсами, со средствами гигиены для этих людей, у которых сейчас нет ничего, это на самом деле спасение», — рассказал Милонов во время большого специального репортажа ФАН.