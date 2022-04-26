Виталий Милонов стал соведущим шоу “Я не гей”. Его запустил блогер Амиран Сардаров

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Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал соведущим нового YouTube-шоу блогера Амирана Сардарова под названием “Я не гей”. Первый выпуск шоу уже вышел на канале Сардарова.

По сюжету реалити-шоу, восемь участников собираются в загородном доме и пытаются определить, кто из них является гомосексуалом. Для этого участники выполняют различные задания — в том числе дефилируют в купальниках. Все, кто сумеет вычислить участника с гомосексуальностью, разделят между собой два миллиона рублей. А если определить его не удастся, то приз заберет представитель ЛГБТ-сообщества.



Кадр из шоу

По отзывам Амирана Сардарова, это шоу “антибрутальное и радужное”. Мне нравится смешивать несмешиваемое. Почему нет? Социальный эксперимент, в котором вешаются ярлыки, много предрассудков… Да и просто забавно смотреть, как людям неловко. Мне кажется, это многому учит зрителя и участников шоу. Например, как много ненужных заморочек и предрассудков нам внушают с детства, — прокомментировал блогер изданию StarHit.

В соцсетях отметили сходство нового шоу Сардарова с другим проектом, которое ранее шло на MTV.

Сильно напоминает реалити “Найди натурала”, которое много лет назад шло на MTV, с той лишь разницей, что главной героиней американского варианта была женщина, которая попутно пыталась с кем-то из претендентов геев-негеев построить отношения, — пишет телеграм-канал “Антиглянец”.

Сардаров отметил, что очень рад участию Милонова в проекте, и добавил, что лучшего соведущего не найти. Сам депутат свое участие в шоу пока не прокомментировал.

Милонов известен своими высказываниями против представителей ЛГБТ-сообщества и является автором закона о запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних. Политик критиковал телеканал MTV Russia, заявляя, что они “перешли все границы дозволенного”, выступал против преподавания теории Дарвина в школе, называя ее “теорией гуся и порося”, и высказывался против концертов Мадонны и Леди Гаги в России из-за их толерантных взглядов.

Сам Амиран Сардаров обрел известность благодаря скандальному шоу “Дневник хача”. Кроме того, он также женился на внучке бывшего президента Узбекистана, с которой развелся после девяти месяцев совместной жизни.