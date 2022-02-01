Виталий Милонов обвинил Польшу в русофобии после внесения его в визовый санкционный список

Депутат Госдумы Виталий Милонов попал в визовой санкционный список Польши — теперь парламентарию запрещено посещать страны Европейского союза и шенгенского договора. Он заявил, что польские власти вновь «отличились» русофобской антироссийской политикой.

Виталий Милонов оказался возмущен подобным развитием событий. Депутат также предположил, что таким образом власти Варшавы решили отомстить ему за его позицию в период обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ведь он лично присутствовал на местах событий и занимался их освещением.

«Я возмущен действиями польских властей, которые без уведомления и без официального объяснения внесли меня в подобный санкционный список. Считаю, что это решение вызвано моей позицией относительно кризиса на белорусско-польской границе, который случился в конце прошлого года, вызванный миграционными потоками с ближнего востока. Это недопустимо, это продолжение русофобской антироссийской политики, которой нужно дать соответствующую оценку. Считаю действия поляков и их властей недопустимыми», — привело Федеральное агентство новостей слова Виталия Милонова.

Депутат Государственной думы был на границе Белоруссии и Польши в конце 2021 года, когда в Европу начали усиленно рваться беженцы с Ближнего Востока и Африки. В частности, Милонов помогал минским властям облегчить жизнь нелегалов, а также остро высказывал свою точку зрения по поводу причин происходящего.

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