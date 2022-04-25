Виталий Кличко назвал Арку дружбы народов «восьмью метрами металла» и объявил о сносе

Вторую скульптуру, отлитую в граните сцену из Переяславской рады, пока закроют, пояснил Кличко. Он констатировал, что такое решение принято, потому что демонтировать ее сложнее. Саму арку переименуют. Она будет подсвечена цветами флага Украины.