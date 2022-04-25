Виталий Кличко назвал Арку дружбы народов «восьмью метрами металла» и объявил о сносе

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил о сносе бронзовой скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов.
«Восемь метров металла так называемой “дружбы двух народов” будут убраны из центра Киева», — написал киевский градоначальник в своем Telegram-канале.
Вторую скульптуру, отлитую в граните сцену из Переяславской рады, пока закроют, пояснил Кличко. Он констатировал, что такое решение принято, потому что демонтировать ее сложнее. Саму арку переименуют. Она будет подсвечена цветами флага Украины.
Арка дружбы народов стоит в Киеве, в Крещатом парке — на правом высоком берегу Днепра. Открытие памятника состоялось еще в 1982 году. Он изображает рабочих. На монументе выбита надпись на двух языках (русском и украинском): «В ознаменование воссоединения Украины с Россией».