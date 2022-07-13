Visegrad24: Польша намерена передать Украине более 200 танков PT-91 Twardy

Вооруженные силы Украины получат в качестве военной помощи от Польши более 200 модернизированных танков, сообщают СМИ.
Как передают обозреватели польского издания Visegrad24, речь идет о бронемашинах PT-91 Twardy, которые являются модернизированной версией советского основного танка Т-72М1. Согласно планам, Киев должен получить 232 машины.
При этом журналисты подчеркивают, что Варшава готова осуществить поставки лишь после того, как получит от Соединенных Штатов очередную партию танков Abrams M1A2.
Ранее сообщалась, что Польша уже поставила Украине порядка 240 модернизированных танков Т-72.