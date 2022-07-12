Вирусолог Викулов заявил, что широкое распространение обезьяньей оспы в России маловероятно

Вероятность возникновения эпидемии оспы обезьян в России очень низкая, поскольку болезнь не является достаточно заразной. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Если вовремя выявлены источник и все контактировавшие лица, то маловероятно широкое распространение, так как заболевание не обладает такой высокой заразностью и нет высокого потенциала распространения», — подчеркнул Георгий Викулов в интервью изданию «Газета.Ru».
По словам вирусолога, Роспотребнадзор сегодня предпринимает все необходимые меры, чтобы не дать оспе обезьян распространиться по стране. Поэтому основания закрывать российские границы нет, добавил медик.
Первый случай обезьяньей оспы был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Болезнь диагностировали россиянину, который прилетел из Португалии.