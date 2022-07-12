Вирусолог Викулов заявил, что широкое распространение обезьяньей оспы в России маловероятно

«Если вовремя выявлены источник и все контактировавшие лица, то маловероятно широкое распространение, так как заболевание не обладает такой высокой заразностью и нет высокого потенциала распространения», — подчеркнул Георгий Викулов в интервью изданию «Газета.Ru».