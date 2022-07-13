Вирусолог Нетесов посоветовал предохраняться во время секса из-за риска оспы обезьян

Заражение оспой обезьян может произойти посредством полового контакта, поэтому для снижения риска заболевания во время секса следует предохраняться. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
Ранее в России зарегистрировали первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Заболевшим оказался житель Петербурга, который вернулся в страну из Европы.
«Обыкновенным гражданам не стоит бояться оспы обезьян. А стоит соблюдать обычные правила гигиены и предохранения, не рисковать в половых связях», — сообщил Нетесов в интервью «Газете.Ru».
Вирусолог обратил внимание на то, что особенно эти рекомендации касаются гомосексуальных контактов, о которых много говорилось в западной прессе. По словам Нетесова, именно для подобных сообществ характерно высокое распространение обезьяньей оспы.