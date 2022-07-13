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Вирусолог Нетесов посоветовал предохраняться во время секса из-за риска оспы обезьян

Вирусолог Нетесов посоветовал предохраняться во время секса из-за риска оспы обезьян
Photo by We-Vibe Toys on Unsplash

Заражение оспой обезьян может произойти посредством полового контакта, поэтому для снижения риска заболевания во время секса следует предохраняться. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Ранее в России зарегистрировали первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Заболевшим оказался житель Петербурга, который вернулся в страну из Европы.

«Обыкновенным гражданам не стоит бояться оспы обезьян. А стоит соблюдать обычные правила гигиены и предохранения, не рисковать в половых связях», — сообщил Нетесов в интервью «Газете.Ru».

Вирусолог обратил внимание на то, что особенно эти рекомендации касаются гомосексуальных контактов, о которых много говорилось в западной прессе. По словам Нетесова, именно для подобных сообществ характерно высокое распространение обезьяньей оспы.

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