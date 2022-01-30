Вирусолог Нетесов объяснил пользу детской вакцинации от COVID-19 для защиты взрослых

Вирусолог Нетесов объяснил пользу детской вакцинации от COVID-19 для защиты взрослых Новости
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Постепенное развитие в России вакцинации подростков препаратом «Спутник М» убережет от коронавируса не только самих детей, но и взрослых. Как именно, рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Как правило, отметил специалист, дети болеют бессимптомно, однако при этом они все еще выделяют вирус. Вакцинация поможет избежать этого, из-за чего взрослые из группы риска будут ограждены от COVID-19. Об этом передает РИА Новости.

«Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С "Омикроном" эта история может повториться», — отметил Нетесов.

Специалист добавил, что появившийся омикрон-штамм способен массово заражать детей, чего не было ранее при «Дельте». Однако сейчас все больше фиксируется случаев, когда последняя мутация воздействует и на подростков, из-за чего компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca начали испытания соответствующих вакцин.

Российский препарат от Центра Гамалеи был зарегистрирован в ноябре прошлого года. Проводится вакцинация при согласии родителей.

 
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