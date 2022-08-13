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Вирусолог Малинникова рассказала об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями

Вирусолог Малинникова рассказала об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Сферу здравоохранения сейчас беспокоит не рост заболеваемости коронавирусом, а его возможные сочетания с другими инфекциями. Об этом сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По словам специалиста, опасения вызывает риск возникновения микст-инфекций, например, комбинация COVID-19 с гриппом или аденовирусом. Для профилактики этих заболеваний лучше всего вакцинироваться. При этом бустерная прививка также эффективна, поскольку позволяет легче переносить недуг и даже снижает вероятность заразиться, передает РИА Новости.

Кроме того, Малинникова обратила внимание, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозировался еще в мае. Однако на данный момент мутации COVID-19 происходят практически на ежедневной основе, хотя пациенты стали переносить заболевание легче.

аденовирус грипп инфекции коронавирус
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