Вирусолог Малинникова рассказала об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями

Сферу здравоохранения сейчас беспокоит не рост заболеваемости коронавирусом, а его возможные сочетания с другими инфекциями. Об этом сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
По словам специалиста, опасения вызывает риск возникновения микст-инфекций, например, комбинация COVID-19 с гриппом или аденовирусом. Для профилактики этих заболеваний лучше всего вакцинироваться. При этом бустерная прививка также эффективна, поскольку позволяет легче переносить недуг и даже снижает вероятность заразиться, передает РИА Новости.
Кроме того, Малинникова обратила внимание, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозировался еще в мае. Однако на данный момент мутации COVID-19 происходят практически на ежедневной основе, хотя пациенты стали переносить заболевание легче.