Вирусолог Малинникова рассказала об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями

По словам специалиста, опасения вызывает риск возникновения микст-инфекций, например, комбинация COVID-19 с гриппом или аденовирусом. Для профилактики этих заболеваний лучше всего вакцинироваться. При этом бустерная прививка также эффективна, поскольку позволяет легче переносить недуг и даже снижает вероятность заразиться, передает РИА Новости.