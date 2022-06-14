Вирусолог Купманс и ее коллеги объяснили, почему вирусы становятся все опаснее

Наблюдаемая ситуация также могла возникнуть из-за мутации вирусов в период, пока люди были сосредоточены на борьбе COVID-19. Вспышки инфекций могут фиксироваться в мире еще два-три года, после чего иммунитет людей привыкнет к новым вариациям вирусов и обстановка успокоится, убеждены специалисты.