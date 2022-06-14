Вирусолог Купманс и ее коллеги объяснили, почему вирусы становятся все опаснее

Забытые на период пандемии инфекции возвращаются, причем их опасность порой удивляет медиков. О причинах этого явления рассказали специалисты.
В мире фиксируются вспышки целого ряда заболеваний. В их число входят оспа обезьян, эпидемия энтеровирусного везикулярного стоматита в Малайзии и аденовирус, который привел к тяжелому гепатиту.
Ученые связывают происходящее с несколькими факторами. Например, за время длительной изоляцию люди стали менее устойчивы к инфекциям, передает РИА Новости.
«Мы можем столкнуться с периодом, когда трудно будет понять, чего ожидать от болезней, о которых мы, казалось бы, знаем все», — считает эксперт ВОЗ, вирусолог Марион Купманс.
Наблюдаемая ситуация также могла возникнуть из-за мутации вирусов в период, пока люди были сосредоточены на борьбе COVID-19. Вспышки инфекций могут фиксироваться в мире еще два-три года, после чего иммунитет людей привыкнет к новым вариациям вирусов и обстановка успокоится, убеждены специалисты.