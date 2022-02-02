Вирусолог Чумаков назвал общественный транспорт основным местом передачи «Омикрона»

Одним из главных мест распространения омикрон-штамма коронавируса является общественный транспорт. Такое мнение высказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

Он подчеркнул, что между «Дельтой» и «Омикроном» немного различий, поэтому характер распространения вируса в обоих случаях воздушно-капельный. По словам Чумакова, наибольшая вероятность подхватить инфекцию именно в замкнутых пространствах, таких как метро или автобус, передает URA.RU.

«Если люди стоят в очереди, они редко соблюдают дистанцию. Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолету, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, это самое опасное, что может быть», — добавил вирусолог.

При этом, как отметил ранее врач Евгений Тимаков, зачастую заражение омикрон-штаммом имеет симптомы обычной простуды. Однако существует один признак, указывающий на инфицирование именно этой мутацией коронавируса, передает Monavista.ru.

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