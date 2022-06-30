Вирусолог Чепурнов: появление нового штамма лихорадки в России может быть связано с украинскими биолабораториями

Специалисты выявили на юге России новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Насколько это заболевание опасное и кто может заразиться, а также какие меры профилактики существуют, в беседе с «Народными Новостями» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.
По словам вирусолога, это не новый вирус. Заболевание было выявлено в 1945 году. После того как Крым отбили у немцев, очень много людей были привлечены к сельскому хозяйству из других областей. Народ начал болеть. Тогда этими случаями занялись вирусологи.
«А у нас тогда была сильная плеяда вирусологов и они выявили этот вирус. Болезнь достаточно тяжелая, относится к геморрагическим лихорадкам. То есть одним из проявлений является способность вируса влиять на свертывающую систему. Это заболевание достаточно летальное, до 30-40%, но болеют не очень часто», — рассказал Чепурнов.
Вирусолог отметил, что ККГЛ передается укусами клещей, только не таежными, а теми, которые паразитируют на сельскохозяйственных животных. Поэтому, по словам Чепурнова, часто болеют овцы, козы, однако человек тоже может заразиться.
«Случаев заболевания в течение года бывает не очень много, но бывает. Эта болезнь достаточно известная. Крымская-Конго она называется, потому что в 1945 году вирус был изолирован в Крыму, а в 1950-х изолировали его в Конго. Оказалось, что это тот же самый вирус, только другие варианты», — сообщил вирусолог.
Ничем это нам не грозит, считает Чепурнов. Это стандартная научная работа. Люди просто изучают вирус. То, что там выявили — это чисто молекулярная, вирусологическая работа, когда регулярно проверяют. Вирус очень распространен в степных районах.
«Смотрят отличия одного штамма от другого. Здесь просто увидели необычную ситуацию, этот штамм был ближе к африканским, чем к региональным», — отметил Чепурнов.
При этом интерес вызывает следующий вопрос: не имеет ли это какого-нибудь отношения к украинским биолабораториям. По словам Чепурнова, этот вирус уже лет 30 под пристальным вниманием западных военных вирусологов.
«Занимались ли им украинские вирусологи? Потому что появление штамма, который содержит больше сходства с африканскими вариантами, может быть связан как раз с интересом, который проявлялся. Начиная от переносчиков и заканчивая работой над милитаризацией природных вариантов», — подчеркнул вирусолог.
При этом Чепурнов отметил, что такое мутирование штамма может быть связано с тем, что люди сейчас не сидят на месте и очень много путешествуют.