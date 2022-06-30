Вирусолог Чепурнов: появление нового штамма лихорадки в России может быть связано с украинскими биолабораториями

«Случаев заболевания в течение года бывает не очень много, но бывает. Эта болезнь достаточно известная. Крымская-Конго она называется, потому что в 1945 году вирус был изолирован в Крыму, а в 1950-х изолировали его в Конго. Оказалось, что это тот же самый вирус, только другие варианты», — сообщил вирусолог.